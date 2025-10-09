Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 9 de octubre

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Hoy mirará las cosas de una manera diferente, ya que tendrá necesidad de expresarse con libertad y mostrarse de un modo distinto frente a los demás.

Amor: No deje que sus nervios y estados melancólicos influyan negativamente en su relación amorosa. Intente modificar su estado emocional o podría sufrir una crisis amorosa.

Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.

Bienestar: Sepa que cada tanto, a su organismo le resultará beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Intente limpiar su cuerpo de los excesos alimentarios.

