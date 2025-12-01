Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 1 de diciembre

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo llamará. Atiéndalo, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.

Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Después de tanto inconvenientes, seria optimo que organice adecuadamente su vida personal. Haga los cambios que crea necesarios comenzando por su hogar.

Amor: Aunque le cueste demasiado, hoy será el momento para enfrentar esos conflictos familiares que lo torturaron durante la semana pasada y no lo dejaron descansar.

Riqueza: Manténgase atento a los contratos que firma, si es que se encuentra por realizar un negocio importante. Deberá evaluar cada una de las consecuencias.

Bienestar: Aproveche, ya que será una jornada libre de stress y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario, estará con sueño y desganado durante el día.

Otras predicciones para hoy

