Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 10 de Octubre de 2022

Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 10 de Octubre

Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.

Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.

Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas, siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingresó a la empresa.

Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. De esta forma, encontrará la respuesta a muchos de sus interrogantes.

