Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 12 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 12 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán la clave que orientará su futuro próximo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 12 de enero

Amor: Si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para tener una videollamada con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto.

Riqueza: Observe detenidamente ese contrato que tiene que firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. En caso que necesite ayuda, búsquela.

Bienestar: Seria oportuno que empiece a descansar más de la cuenta, si es que pretende evitar el agotamiento diario. Aprenda a cuidar mejor su salud.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Amor: Llame a ese amigo, que hace días le esta solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto por mas que se telefónico le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Otras predicciones para hoy

