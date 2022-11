Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 14 de Noviembre de 2022

SerÍa bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 14 de Noviembre

Amor: Por más que se sienta triste a causa de la separación con su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar.

Riqueza: Si está a punto de comprar algún bien personal, esté preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda, evite medicarse.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Guíese por su instinto, sepa que esto le ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente. Cuídese de la gente negativa.

Amor: Cuando mantenga un diálogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Durante esta jornada, ponga los asuntos en claro. Procure organizar todos los papeles y no se olvide de tener al día los temas legales y financieros.

Bienestar: Despertará con una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones. Aprovéchela.

