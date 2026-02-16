Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical. Deje de tomar decisiones de manera apresuradas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 16 de febrero

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Ante que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin ningún problema.

Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.

Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.

