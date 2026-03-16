Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 16 de marzo de 2026

Sera una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 16 de marzo

Amor: Recuerde que hace unos días tuvo una charla muy importante con su pareja. Prepárese, ya que le reclamará esa definición y usted aun no podrá brindársela.

Riqueza: Trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. Ponga atención en su entorno.

Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto, lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente.

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual creía que era su verdadero amigo. Por más que sienta defraudado no se sienta triste.

Riqueza: Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días.

Bienestar: Sea conciente con la alimentación que esta teniendo últimamente en su vida. Muchos de los exceso podrían provocarle molestias en su organismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |