Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 17 de Octubre de 2022

Póngase firme, ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 17 de Octubre

Amor: Preparase, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinar su día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama.

Riqueza: Sepa que no es conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro. Tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse.

Bienestar: Entienda que su organismo le está pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de todas tensiones que absorbió la semana pasada.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que podrá concretar todos sus sueños y ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado para llegar a su propósito.

Amor: Acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por todas que ella es la persona que últimamente la ha hecho feliz.

Riqueza: Excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más que esté seguro, no se olvide de buscar información.

Bienestar: Dado que hace días no se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual.

