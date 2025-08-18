Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 18 de agosto de 2025

No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 18 de agosto

Amor: Recuerde que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su alma gemela. Si no lo hace, se quedará solo en muy en poco tiempo.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las ordenes. Evite tener alguna discusión y acceda a su pedido.

Bienestar: Haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Ya que con el tiempo podría desencadenarle una problema de salud.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirlas sin ningún temor, todo saldrá bien.

Amor: Haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. Usted es una persona encantadora, explote el don que tiene.

Riqueza: Si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se esta viviendo. A corto plazo verá el resultado positivo.

Bienestar: Pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en practica.

