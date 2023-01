Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 2 de Enero de 2023

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa óptima para tomar decisiones importantes.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 2 de Enero

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Amor: Verifique qué es lo que debe cambiar para relacionarse mejor y de un modo más adecuado con su enamorado. Si no puede solo, busque en ayuda de un profesional.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en práctica. No actúe sin pensar.

Bienestar: Procure llevar las actividades a un ritmo más cómodo y agradable. Si los problemas lo atormentan, no dude en despejar su mente leyendo un libro.

