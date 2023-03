Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 20 de Marzo de 2023

Esté preparado, ya que el día podría comenzarlo con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance poco a poco.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 20 de Marzo

Amor: Le hará muy bien alejarse de las dudas y entregarse de lleno al amor puro. Confié plenamente en su alma gemela y verá que todo mejorara día a día.

Riqueza: Hoy resguarde ese dinero extra que recibirá, ya que no es momento óptimo para invertirlo. Aguarde a que se estabilice la economía y luego inviértalo.

Bienestar: Prepárese, ya que aparecerán algunos recuerdos del pasado y le traerán mucha melancolía. Trate de revertir este estado y al final del día se sentirá mejor.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa óptima para tomar decisiones importantes.

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda.

Riqueza: Sería bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa qué podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

