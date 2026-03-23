Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 23 de marzo de 2026

En esta jornada, sepa que no soportará que nadie lo contradiga. Intente cambiar su postura, de lo contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 23 de marzo

Amor: Prepárese, ya que surgirá un recuerdo de su pasado que le oprimirá demasiado el corazón. Trate de revertir la situación cambiando de pensamiento.

Riqueza: Entienda que no siempre surgen buenas oportunidades a nivel laboral. Pero si le ofrecen alguna, aproveche la situación en forma medida y equilibrada.

Bienestar: Nunca se olvide que ocuparse de la salud, también es una forma de quererse más. Concurra al medico y realícese los estudios periódicos de rutina.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.

Amor: En caso que no tenga alguna alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en el lugar menos pensado.

Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.

Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |