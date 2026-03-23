Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 23 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
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En esta jornada, sepa que no soportará que nadie lo contradiga. Intente cambiar su postura, de lo contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el lunes 23 de marzo
- Amor: Prepárese, ya que surgirá un recuerdo de su pasado que le oprimirá demasiado el corazón. Trate de revertir la situación cambiando de pensamiento.
- Riqueza: Entienda que no siempre surgen buenas oportunidades a nivel laboral. Pero si le ofrecen alguna, aproveche la situación en forma medida y equilibrada.
- Bienestar: Nunca se olvide que ocuparse de la salud, también es una forma de quererse más. Concurra al medico y realícese los estudios periódicos de rutina.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.
- Amor: En caso que no tenga alguna alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en el lugar menos pensado.
- Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.
- Bienestar: Si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Sepa que en estas terapias encontrará la ayuda que busca.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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