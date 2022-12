Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 26 de Diciembre de 2022

Hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salgan a luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 26 de Diciembre

Amor: Deje de mostrarse indiferente en las relaciones afectivas. Evite confundir los sentimientos y procure cambiar la actitud frente a los desencuentros.

Riqueza: Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Momento para poner en práctica ese proyecto que pensó junto a su socio.

Bienestar: Busque refugio en la intimidad de su hogar, así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Busque la tranquilidad con usted mismo y así verá con claridad las ideas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si las cosas no salen como usted esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos.

Amor: Intente mejorar las cosas con su enamorado por más que siga enojado. Trate de consolidar el vínculo y así podrá concretar planes a futuro.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar su rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlos cuanto antes.

Bienestar: Hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer Yoga.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION