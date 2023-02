Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 27 de Febrero de 2023

Intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene guardados.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 27 de Febrero

Amor: Deje de buscar la perfección en la pareja porque nunca la encontrará. Esto podría traerle problemas en la relación y su alma gemela lo abandonará.

Riqueza: Intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y no encuentra la solución. Si no puede solo, busque un consejo en alguna persona de confianza.

Bienestar: Escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Busque alguna película o serie de su agrado y véala junto a sus hijos.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona a quien creía un verdadero amigo. Por más que se sienta defraudado, no se sienta triste.

Riqueza: Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de su familia en casa. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

