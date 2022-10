Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 3 de Octubre de 2022

Haga todo lo que este a su alcance para controlar un poco la impaciencia. La realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 3 de Octubre

Amor: Deje de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas profesionales que usted tiene.

Riqueza: Después de tanto sacrificio logrará revertir un conflicto que hace tiempo frenaba su crecimiento económico. Aproveche este período para firmar acuerdos.

Bienestar: En este día, la melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar más y las cosas mejorarán de a poco.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deje de cometer siempre el mismo error al desvalorizarse continuamente. Aunque usted no lo vea, sus méritos son muy bien reconocidos por la gente que lo rodea.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerquese más a la persona que lo acompaña hace tiempo.

Riqueza: Hace tiempo que esta pensando en realizarle un reclamo a su superior. Sepa que hoy no es el mejor momento, ya que no hay un buen clima laboral.

Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información e inente, los resultados serán positivos.

