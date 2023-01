Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 30 de Enero de 2023

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 30 de Enero

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor, pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto esperó.

Bienestar: Deje de ser tan negativo y comience a mirar el lado positivo de las cosas. Procure utilizar el tiempo libre para la recreación o lo que le guste hacer.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En este día, es probable que la comunicación con los demás sea casi imposible. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se relacionará mejor.

Amor: Intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Invítela a merendar a ese lugar que tanto le gusta.

Riqueza: Dentro de poco, se le abrirá un abanico de opciones a nivel laboral y deberá elegir entre todas la mejor opción. Seleccione la más óptima.

Bienestar: Preste atención a su salud y no desoiga los mensajes que le envía su organismo. Si se siente estresado descubra los beneficios de la meditación y el control mental.

