Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 30 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 30 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo
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Haga lo posible para cumplir con todos los deseos de un modo constructivo. Intente abandonar los problemas que no le afectan directamente a su vida.
Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre
Qué le espera a Virgo el lunes 30 de marzo
- Amor: Será un esplendido día para organizar un encuentro en su casa junto a los seres queridos. Durante esta mañana, agarre la agenda y comuníquese con ellos.
- Riqueza: Por más que los negocios parecen estancarse, en breve se revertirá la situación a su favor y podrá poner en marchas muchos de proyectos que no prosperaron.
- Bienestar: Regálese unas horas libres para estar a solas o disfrutando de su alama gemela. Organicen alguna salida y compartan un almuerzo bajo el sol.
Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer
Nunca se olvide que uno debe aprender a compartir nuestras emociones positivas y negativas con los demás. De esta forma, podrán intercambiar muchas experiencias vividas.
- Amor: Deje a un costado las inhibiciones y así alcanzará con su pareja las cumbres del placer. No permita que la chipa del amor se apague y la relación caiga en la rutina.
- Riqueza: Haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contario, no podrá cubrir sus deudas. No se exceda en los gastos, resguarde su futuro económico.
- Bienestar: Jornada optima para salir de compras con amigas. Si ya cobro, ni dude un minuto y cómprese esa prenda que hace tanto quiere. No de tantas vueltas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |