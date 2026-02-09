LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 9 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

En caso de ver que las cosas se tornen un tanto complicadas, procure calmarse y no actuar de manera precipitada. Sea inteligente en el momento de accionar.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 9 de febrero

Amor: Intente pensar si es que quiere realmente a su pareja, de lo contrario, podría surgir un distanciamiento o que el vínculo este tenso. Piense bien antes de actuar.

Riqueza: Será un período de celos y envidia en el campo profesional. No se involucre en los comentarios malintencionados de sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Prevéngase de los cambios de temperatura, ya que podría afectarle las vías respiratorias. Si tiene que salir de su casa, no se olvide de llevarse un abrigo para no sufrir del frio.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Sole le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

