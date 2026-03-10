LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: martes 10 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 10 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

En determinadas situaciones, debería criticar un poco menos y ser más comprensivo con su entorno cercano. No todos pueden manejarse con la misma rapidez mental.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 10 de marzo

Amor: Después de haber ahorrado por tanto tiempo, deberían visitar junto a su alma gemela una agencia de viaje y reservar los pasajes a ese destino tan deseado.

Riqueza: Dentro de ese emprendimiento laboral que le han asignado, deberá hallar la dirección correcta y oportuna para poder complementarse con sus otros compañeros.

Bienestar: Intente descansar, ya que su decaimiento se debe a los esfuerzos cotidianos que ha tenido en este ultimo tiempo. Deje ser tan exigentes con usted mismo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Deje de temerle al esfuerzo y sea más responsable en la vida. Debería tener presente que los logros muchas veces suelen tardar y requieren de mayor constancia.

Amor: Momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo. Mantenga un dialogo tranquilo y pacifico cuando charle con su alma gemela.

Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.

Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.

