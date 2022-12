Horóscopo de Virgo de hoy: martes 13 de Diciembre de 2022

Sepa que sus dotes inteligentes harán que finalmente encuentre la solución exacta para el problema que lo aqueja hace días. Avance sin miedo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 13 de Diciembre

Amor: En este día estará irritable y de mal humor, procure no discutir con su alma gemela. Trate de cambiar sus energías antes de llegar a su hogar.

Riqueza: Sepa que si consagra tiempo para poner en práctica sus dotes profesionales, le acercarán nuevas fuentes de ingreso que hace tiempo está esperando.

Bienestar: Para su día de descanso deberá organizar algún tipo de actividad que le permita alejarse de su rutina y aprovechar el cálido afecto de su familia.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sería bueno que acepte los consejos que reciba de la gente que lo quiere, evite negarse. Sepa que lo ayudarán a cambiar su forma de pensar y actuar.

Amor: Intente expresar con libertad la pasión que tiene dentro de su corazón, así logrará recibir recíprocamente una entrega total de su alma gemela.

Riqueza: Respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

