Horóscopo de Virgo de hoy: martes 14 de Marzo de 2023

Comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 14 de Marzo

Amor: Se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Sepa que necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento.

Riqueza: Después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se intercedan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional.

Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Destine esta tarde para pasear y relajar su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. Camine o siéntese a tomar un café al aire libre.

