Horóscopo de Virgo de hoy: martes 15 de Noviembre de 2022

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 15 de Noviembre

Amor: Prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder sino lo involucran a usted y mire hacia otro lado.

Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.

Bienestar: Alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los curso de meditación que ha empezado. Empiece a disfrutar de los pequeños placeres que le da la vida.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

SerÍa bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios.

Amor: Por más que se sienta triste a causa de la separación con su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar.

Riqueza: Si está a punto de comprar algún bien personal, esté preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca.

Bienestar: Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda, evite medicarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

