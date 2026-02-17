Horóscopo de Virgo de hoy: martes 17 de febrero de 2026

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 17 de febrero

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical. Deje de tomar decisiones de manera apresuradas.

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

