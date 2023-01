Horóscopo de Virgo de hoy: martes 24 de Enero de 2023

Si bien le cuesta abandonar sus hábitos, debería iniciar algo nuevo. Apueste por una transformación en su vida y así disfrutará de una vitalidad plena.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 24 de Enero

Amor: Después de haber ahorrado por tanto tiempo, deberían visitar junto a su alma gemela una agencia de viaje y reservar los pasajes a ese destino tan deseado.

Riqueza: Podrá alcanzar la meta deseada con mínimo esfuerzo, ya que pondrá en práctica el desarrollo de su creatividad en ese proyecto que viene gestando hace días.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta baja en calorías. Busque la que mejor se adapte a su rutina.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Recuerde que no todo puede solucionarse en un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento y verá que logrará sus propósitos.

Amor: Piense bien antes de iniciar una nueva relación, ya que debe ponerle fin a la actual. No se equivoque en la elección porque podría salir lastimado.

Riqueza: Será una fase ideal para avanzar en todas sus metas aplicando grandes cambios en el ámbito laboral. Arriesgue sin tener miedo, todo saldrá bien.

Bienestar: Si en algún momento pensó en viajar, este será el día para organizarlo. Júntese con su mejor amigo y busque el destino que más les interese.

