Horóscopo de Virgo de hoy: martes 28 de Febrero de 2023

Propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. De esta forma, podrá conseguir excelentes resultados en poco tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 28 de Febrero

Amor: Si se encuentra de franco, hoy será un día propicio para disfrutarlo y compartirlo con su alma gemela. No lo desperdicie con los compromisos laborales.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: Por la tarde, vaya al cine o elija un buen espectáculo para cortar con la rutina. Sepa que hace días tiene la necesidad de despejarse de todas sus obligaciones.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene guardados.

Amor: Deje de buscar la perfección en la pareja porque nunca la encontrará. Esto podría traerle problemas en la relación y su alma gemela lo abandonará.

Riqueza: Intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y no encuentra la solución. Si no puede solo, busque un consejo en alguna persona de confianza.

Bienestar: Escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrute de sus seres queridos. Busque alguna película o serie de su agrado y véala junto a sus hijos.

