Horóscopo de Virgo de hoy: martes 28 de octubre de 2025

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 28 de octubre

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que hoy despertará con mucha energía y con ganas de encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento. Aproveche que se sentirá más jovial que nunca.

Amor: Momento para comprometerse con su alma gemela aunque sienta que no esta a la altura de lo que su corazón quiere. Tomar esa decisión lo ayudará a afianzar el vínculo.

Riqueza: Aproveche, ya será un día excelente para que avance en ese proyecto que se propuso hace tiempo. Aplique su inteligencia, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Debería tomarse el día con mucha paciencia. Sepa que no le servirá de nada si intenta alterarse por las excesivas obligaciones que enfrenta todos los días.

