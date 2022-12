Horóscopo de Virgo de hoy: martes 6 de Diciembre de 2022

Se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 6 de Diciembre

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado. De lo contrario, ambos podrían salir lastimados.

Riqueza: Momento para aplicar un nuevo estilo en los negocios que está por encaminar. Sepa que con el tiempo podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas. De lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Sepa que no es momento de realizar cambios en su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contario, podría cometer una grave equivocación.

Amor: En caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue a que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Este preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Si quiere evitar cualquier problema económico, trate de rechazarlo.

Bienestar: Si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandonó por falta de tiempo, no dude en hacerlo hoy. Vaya e inscríbase de nuevo.

