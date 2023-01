Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 18 de Enero de 2023

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 18 de Enero

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta. Si no, terminará exhausto.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Entienda que si procede con prudencia y no trata de acelerar las cosas más de lo debido, su vida podrá encaminarse mejor. Paso a paso obtendrá lo que desea.

Amor: Arregle su vida afectiva soltando los miedos y recuerdos negativos del pasado. Recupere la dinámica en la pareja y renueve la forma de su estilo romántico.

Riqueza: En estos días, resuelva sin falta ese asunto financiero que tiene pendiente hace meses. Sepa que recibirá un dinero extra, trate de invertirlo de forma correcta.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento. Intente ver el lado positivo de las cosas y verá que todo mejorará.

