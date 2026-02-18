LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 18 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 18 de febrero

Amor: Ponga atención a lo que su pareja le dice y encontrará nuevos caminos para reconquistarla. Empiece a soltar los sentimientos y las emociones que le afloran.

Riqueza: Siempre que hable con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Este preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

