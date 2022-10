Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 19 de Octubre de 2022

Comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan son las herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día. No abuse de ellas.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 19 de Octubre

Amor: No se olvide a su pareja. Prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegara a descuidar a su alma gemela.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no está en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver sus cuentas pendientes.

Bienestar: Decídase y comience ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. Sepa que la necesita, no solo para lucir mejor en este verano, sino por temas de salud.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No desaproveche cada unas de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.

Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse mutuamente. Destine la tarde a compartir una película con ella.

Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Sepa que gracias a la actividad física que ha estado realizando por internet, las tensiones que venía acumulando se irán liberando lentamente. No deje de ejercitarse.

