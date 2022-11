Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 2 de Noviembre de 2022

Momento para protegerse frente a las decisiones apresuradas que toma. Dese el tiempo necesario para pensar bien qué es lo que va hacer para luego no arrepentirse.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 2 de Noviembre

Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar, gracias a su elevado magnetismo, a esa persona que tiene en mente hace tiempo.

Riqueza: Verá que su inteligencia se valorizará día a día. Gracias a esto el dinero le llegará sin dificultad. Trate de no utilizarlo en cosas que no le son necesarias.

Bienestar: Recuerde conservar su lucidez en los momentos en que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que está teniendo.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.

Amor: Vivirá un etapa profunda con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No se exaspere, con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.

Bienestar: Se le presentarán varios proyectos nuevos. Sería bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION