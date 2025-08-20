Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 20 de agosto

Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.

Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si se siente insatisfecho internamente, sepa que deberá enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.

Amor: Si pretende que su relación amoroso prospere, tendrá que ordenar sus sentimientos al momento de expresarlos la persona que ama. En poco tiempo, verá el cambio.

Riqueza: Propóngase modificar ciertas acciones en los objetivos que se ha propuesto y de esta forma empezarán a ser sean más rentables para su economía.

Bienestar: En esta jornada, lo dominará un sentimiento de vacío interior que nunca ha vivido. No se asuste, podrá sobrellevarlo usted solo sin problemas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |