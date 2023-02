Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 22 de Febrero de 2023

Prepárese, ya que se acerca el momento para que usted dé un giro rotundo en los temas que no son de su agrado. Sepa que el cambio será acertado.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 22 de Febrero

Amor: Si ve que la relación amorosa no próspera, sepa que lo mejor será darle un corte definitivo a esta relación. Podría sentirse triste, evite deprimirse.

Riqueza: Esté preparado, ya que su presente económico será muy óptimo, siempre y cuando mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias. Gaste los necesario.

Bienestar: Durante este día piense en soledad y delinee nuevas metas. Sepa que podrá conseguir todo lo que se proponga siempre y cuando sea más responsable.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Cuando entienda que si abandona su ambición desmedida en poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo. Así, saldrá todo como esperaba.

Amor: No se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riesgo de repetir la historia y su corazón volverá a sufrir. Piense bien.

Riqueza: Jornada para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte.

Bienestar: Por más que las cosas no salgan como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar.

