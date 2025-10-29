Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

Deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura hace días. Hoy su intuición le dirá como debe actuar frente a lo que tenga que vivir.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 29 de octubre

Amor: Hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro que es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad.

Riqueza: Momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados, ya que no contaba con el dinero necesario.

Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

