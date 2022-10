Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 5 de Octubre de 2022

Sepa que la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas para resolver esos temas difíciles e insólitos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 5 de Octubre

Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuánto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.

Riqueza: Comience a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias.

Bienestar: Sepa que el yoga puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Acepte la invitación que le hicieron por las redes sociales y practíquela.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.

Amor: No dude y salga en busca de su alma gemela. Sepa que tendrá la facilidad de conocer muchas personas especiales, trate de no mirar hacia otro lado.

Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar el lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION