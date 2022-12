Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 7 de Diciembre de 2022

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 7 de Diciembre

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vínculo que tiene con entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado. De lo contrario, ambos podrían salir lastimados.

Riqueza: Momento para aplicar un nuevo estilo en los negocios que está por encaminar. Sepa que con el tiempo podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas. De lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.

