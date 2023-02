Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 8 de Febrero de 2023

En este día, amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio, ya que hace días vivió una jornada bastante complicada. Sea cuidadoso en lo que emprende.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 8 de Febrero

Amor: Prepárese, ya que llega alguien nuevo en el amor que le hará pasar buenos momentos a la distancia. No se niegue y entréguele su corazón sin restricciones.

Riqueza: Después de tanta espera, una persona le devolverá ese dinero que le presto y podrá quitarse muchas de las deudas que lo tenían agobiado hace meses.

Bienestar: Momento óptimo para que se anime a ser usted mismo en la vida. No tenga miedo y demuestre todos los pensamientos que tiene dentro suyo. Libérese.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Hoy se sentirá lleno de confianza con usted mismo y podrá concretar todos los planes que tiene en mente. Aunque no lo crea, deberá guiarse por sus instintos.

Amor: En este día, la Luna es su signo lo dotará de encanto y magnetismo. Procure aumentar la seducción y entregarse al amor sin miedos y perjuicios.

Riqueza: No haga inversiones arriesgadas que pueden dar como resultado una crisis económica. Escuches los consejos de sus compañeros de trabajo, evite ser terco.

Bienestar: Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

