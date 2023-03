Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 8 de Marzo de 2023

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 8 de Marzo

Amor: Deje de comportarse tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Comprenda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás antes de emprender su proyecto.

Amor: La Luna le dará la oportunidad de explorar caminos inusuales que renovarán la pasión con su pareja. Anímese y entréguese a la pasión extrema.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar. Será necesario que se deje guiar por su intuición nata.

Bienestar: Comenzará la jornada sin ganas y podría sentirse desanimado. Descanse, ya que su físico necesita recuperar fuerzas hace días.

