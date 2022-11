Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 9 de Noviembre de 2022

Intente observar la gente que lo rodea y de esta forma comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. Deje de desvalorizarse sin causa.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 9 de Noviembre

Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.

Riqueza: Período favorable para terminar con los temas legales y burocráticos. Evite dar tantas vueltas y finalice los trámites que tiene pendientes hace meses.

Bienestar: Esta mañana, antes de ingresar a su trabajo intente distraerse mirando algunas vidrieras o tomando un café en algún bar junto a un compañero de trabajo.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto está en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas que uno vive.

Amor: Sepa que encontrará una excelente sintonía con ese compañero de trabajo, ya que verá que es algo más que una amistad. Deje de ser tan conservador.

Riqueza: No le será conveniente que se apresure en invertir sus ahorros. Reúna más información antes de arriesgarse monetariamente en ese negocio que le ofrecieron.

Bienestar: Hoy su ánimo no le permitirá cumplir con todo lo que se comprometió hace tiempo. Sería óptimo que se relaje y vea qué es lo más importante para hacer.

