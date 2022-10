Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 1 de Octubre de 2022

Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de a poco todo se acomodará.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 1 de Octubre

Amor: Prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche diferente en su hogar.

Riqueza: Su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que los agobia.

Bienestar: Abandone un poco el dramatismo en su vida. Sepa que sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No pierda tiempo en cosas que no valen la pena y empiece a pensar en su futuro. Aproveche esta nueva etapa para innovar y cambiar de rumbo su vida cotidiana.

Amor: Deje de tomarse al amor como un juego, intente ser más maduro y responsable. Trate de dedicarle más tiempo al vínculo amoroso y cumpla con lo que promete.

Riqueza: Si pretende aumentar sus ingresos, evite realizar negocios poco seguros. Haga bien su trabajo y deje de preocuparse tanto por el dinero a cualquier precio.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de su cuerpo y dejarse guiar por sus deseos internos. Después de tanto, al fin encontrará esa actividad que le fascinará hacer.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |