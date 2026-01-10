LA NACION

Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 10 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Virgo

LA NACIONRenata Dossi
Hoy su vitalidad será contagiosa, intente aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que vienen postergando hace días por falta de tiempo.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 10 de enero

Amor: Procure examinar mejor los vínculos con sus seres queridos. Puede llegar a ser posible que algunos deban finalizar y otros intensificarse mucho más.

Riqueza: En el momento en que haga las compras, trate de no elegir lo más económico por ahorrase unos pesos. Entienda que lo barato muchas veces sale caro.

Bienestar: Sera un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Aunque no quiera necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces.

Amor: Después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Sepa que podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca.

Riqueza: Propóngase empezar el día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace, evite endeudarse aun más.

Bienestar: Sepa que no debería permitir que la envidia del entorno, lo haga sentirse inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aun más su personalidad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
