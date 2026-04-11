Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 11 de abril de 2026

Si es necesario, aplique su elevada intuición ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo muy importante.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 11 de abril

Amor: Diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. Evite dar tantas vueltas con esa persona y hágale un llamado para conocerse mejor.

Riqueza: Sea más riguroso en el manejo de las finanzas, no realice gastos inútiles. Intente hacerse una lista con todo lo que debe comprar y sepárelo por prioridades.

Bienestar: No pierda más tiempo y restaure la psiquis. Intente eliminar los pensamientos negativos que tiene desde la niñez y despeje la mente de los malos pensamientos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

Amor: Sepa que gracias a su coraje y valentía podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Hoy anímese e invéntela a salir a algún lado.

Riqueza: En esta jornada la certeza de sus ideas, le darán el impulso que están necesitando hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos.

Bienestar: Momento oportuno para realizar un cambio de looks y darle más onda a su personalidad. No dude y anímese a un corte de pelo o un cambio de color.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |