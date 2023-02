Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 11 de Febrero de 2023

Prepárese, ya que hoy transitará una nueva experiencia trabajando en beneficio de otros y a la vez mejorando la calidad de vida de los demás.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 11 de Febrero

Amor: Surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes. Sea maduro y no juegue con los sentimientos de su alma gemela.

Riqueza: Tendrá la posibilidad de arriesgarse y de mostrar su capacidad de mando en ese negocio. No desaproveche esta oportunidad para exponer todo de usted.

Bienestar: Destine una parte del día para gratificarse con alguna actividad que le cauce placer. Si le gusta cocinar, busque alguna receta que la atraiga y hágala.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.

Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

LA NACION