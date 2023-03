Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 11 de Marzo de 2023

Deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 11 de Marzo

Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, evite ver fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. Busque la forma de ser más proactivo y eficiente en lo profesional.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Tiempo óptimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos y las dependencias que tiene por naturaleza.

Amor: Intente ser más flexible en todas las relaciones afectivas que tiene. Tenga presente que la terquedad no es una buena consejera en el plano amoroso.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudará a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

