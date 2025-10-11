Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 11 de octubre de 2025

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 11 de octubre

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: Este bien preparado, ya que se aproximan grandes posibilidades de lograr ganancias rápidas. No permita que lo afectivo le condicione un negocio.

Bienestar: Tiempo oportuno para que se tome un descanso, ya que hace días se encuentra al borde de estrés. Realice alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Haga uso de su audacia y su fuerza magnética para superar todos los obstáculos que se le presenten en esta jornada. Sepa que nadie podrá detenerlo.

Amor: No juegue con fuego porque puede llegar a quemarse, evite las aventuras. Corte con las mentiras porque tarde o temprano las cosas salen a la luz.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Anímese y pruebe con la terapia de Flores de Bach para combatir sus molestias y dolencias corporales. Desintoxique a su hígado de tanta medicación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |