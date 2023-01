Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 14 de Enero de 2023

Intente ser un poco más reservado en la vida. Disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 14 de Enero

Amor: Su honestidad lo ayudará a consolidar los vínculos con su pareja y sus familiares. Atrévase a manifestar lo que siente a cada uno de ellos en el momento justo.

Riqueza: En poco tiempo, sus ingresos tenderán a incrementarse. Pero deberá controlar sus gastos superfluos, caso contrario, no llegará a ver las ganancias.

Bienestar: En la noche, trate de romper con la rutina diaria. Propóngase realizar una salida nocturna rodeado con las personas que tanto quiere.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que está transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

