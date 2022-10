Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 15 de Octubre de 2022

Prepárese, ya que hoy será una jornada óptima para planificar todos los deseos que anheló en su vida. Sepa que pronto conseguirá alcanzarlos.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 15 de Octubre

Amor: No le resultará fácil compartir los sentimientos, ya que su alma gemela está confundida. Antes de culparla, siéntese con ella y hable de la situación.

Riqueza: En estos tiempos, sepa que no le será conveniente descuidar tanto la economía al dejarla en manos de otros. Ocúpese usted mismo de su dinero.

Bienestar: Intente renovar la imagen, opte por un cambio de look. Aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice la tintura que se compró y cambie su color de cabello.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de sus planes ambiciosos. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.

Bienestar: Por más que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

