Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 17 de Diciembre de 2022

Momento para que intente cambiar la actitud y empiece a controlar su temperamento. Sepa que nadie de su entorno soportará más sus quejas continúas.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 17 de Diciembre

Amor: Aunque le cueste demostrar su cariño, intente sostener un diálogo fluido con los afectos. Ellos necesitan su apoyo incondicional, como lo hacen con usted.

Riqueza: Deje de dudar y pida apoyo para cada uno de los proyectos que tiene en mente, ya que contará con el respaldo de alguien importante que lo ayudará.

Bienestar: Si se siente desanimado, continúe con terapia. De esta manera, podrá deshacerse de las emociones negativas que tiene acumuladas en su alma desde pequeño.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Ponga un poco más de esperanza en las transformaciones que está dispuesto a realizar para su vida. Sepa que alcanzará el éxito en un cerrar y abrir de ojos.

Amor: Sepa que la Luna en su signo le hará transitar caminos inusuales que le harán renovar la pasión con su alma gemela. No tenga miedo y anímese a recorrerlos.

Riqueza: Abra los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Sepa que los temas laborales le brindarán satisfacciones.

Bienestar: Pretenda calmar las ansiedades. De lo contrario, no podrá estar íntegro en la vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional.

