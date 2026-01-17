Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 17 de enero de 2026

Si bien usted ya sabe que le cuesta, deberá aceptar con paciencia lo que esta viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus objetivos. No se rinda.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 17 de enero

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada se relacionará con alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese por completo, ya que vivirá algo maravilloso.

Riqueza: Ponga toda su atención en el objetivo que se propuso y así podrá concretarlo. Intente emprender de a un proyecto por vez, no sea impaciente.

Bienestar: Si se enfrenta con algún inconveniente, tómese el tiempo necesario, ya que hace días se encuentra nervioso. Procure oxigenar los pulmones y relajarse.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Debe tener presente que quienes no comparten sus ideas o decisiones, no siempre son necesariamente sus enemigos. Respete las opiniones de los demás.

Amor: Prepárese y este atento, ya que dentro del círculo de sus amistades podrá encontrar el amor de su vida. No lo deje escapar y conquístelo con sus encantos.

Riqueza: No se oponga a los cambios que sufre. Sepa que las nuevas oportunidades lo conducirán al éxito económico buscado hace años en su vida profesional.

Bienestar: Consulte por la web a un nutricionista cuanto antes, ya que su falta de límites al comer podrían inclinarlo en la obesidad. Empiece una dieta equilibrada.

