Horóscopo de Virgo de hoy: sábado 18 de Marzo de 2023

Transitará un día un tanto complicado, ya que podrían producirse cambios que no estaban dentro de sus responsabilidades. No desespere y actúe con cuidado.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 18 de Marzo

Amor: Piense bien si es que quiere terminar una relación de tantos años. Sepa que reconciliarse será lo mejor para los dos. Charlen y busquen la solución a esos problemas.

Riqueza: Si no puede terminar con sus tareas, sepa que ese compañero de trabajo podría darle una mano. Llámelo y pídale ayuda como lo hace siempre.

Bienestar: En estos momentos, centre su atención en actividades que lo gratifiquen. Intente estar atento a su estado psicofísico, evite las preocupaciones inútiles.

Semana del 12 al 18 de julio para Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Amor: Jornada óptima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en sí mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañarán hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento óptimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

